Minister De Jonge: half juli besluit over invoering van corona-app

De Nederlandse corona-app voor het ondersteunen van het bron- en contactonderzoek van de GGD is bijna af en wordt komende weken getest, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid vanavond tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen laten weten. Half juli wordt er vervolgens een besluit genomen hoe de app kan worden ingevoerd.

De minister herhaalde dat de app een belangrijke aanvulling is op het bron- en contactonderzoek. Gisteren maakte de Franse overheid bekend dat de Franse corona-app in drie weken tijd 1,9 miljoen keer is gedownload en voor veertien waarschuwingen aan gebruikers heeft gezorgd. 68 mensen hadden via de app aangegeven besmet te zijn.

Op de vraag of het middel erger is dan de kwaal, mede vanwege de privacygevolgen, stelde de minister dat dit niet het geval is. "Er kleven nul privacybezwaren aan die app. Anders zouden we het namelijk nooit doen", aldus De Jonge, die toevoegde dat de app voor een completer en sneller contactonderzoek zorgt.