VS beschuldigt WikiLeaks-oprichter Assange van samenzwering met LulzSec

De Amerikaanse autoriteiten hebben WikiLeaks-oprichter Julian Assange beschuldigd van samenzwering met hackersgroep LulzSec en claimen dat hij het collectief doelen gaf om aan te vallen. Het is de tweede keer dat de aanklacht tegen Assange door de openbare aanklager in de VS wordt vervangen door een uitgebreidere aanklacht.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Vorig jaar mei werd de aanklacht tegen Assange voor het eerst uitgebreid. De autoriteiten stelden dat hij samen met Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de Verenigde Staten gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was.

Nu is de aanklacht voor de tweede keer uitgebreid met de beschuldiging dat Assange samenzweerde met hackersgroep LulzSec. Deze groep wist in 2011 tijdens een periode van twee maanden op talloze websites in te breken en zette gestolen databases online, onder andere van Sony, PBS en Bethesda. Daarbij werden de gegevens van miljoenen mensen gepubliceerd. De leider van de groep, bekend onder het alias 'Sabu', werd door FBI opgepakt en werkte vervolgens samen met de opsporingsdienst. Dankzij de hulp van de LulzSec-leider konden ook andere leden van het collectief in 2012 worden gearresteerd.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten communiceerde Assange in 2012 met Sabu, die op dat moment al voor de FBI werkte, en verstrekte een lijst met doelwitten die LulzSec moest aanvallen. Bij één van de doelen vroeg Assange de LulzSec-leider om naar e-mail, documenten en databases te zoeken en die met WikiLeaks te delen. Tijdens een andere conversatie liet Assange aan Sabu weten het publiceren van gestolen materiaal afkomstig van de CIA, NSA of The New York Times de grootste impact zou hebben, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Die stellen verder dat WikiLeaks e-mails heeft gepubliceerd afkomstig van een Amerikaans inlichtingenbedrijf die door een lid van het Anonymous-collectief waren verkregen. Het gaat hier om de inbraak bij inlichtingenbedrijf Stratfor. WikiLeaks publiceerde vijf miljoen e-mails van het bedrijf. Volgens deze persoon had Assange hem direct gevraagd om weer bij het bedrijf in te breken.

Hacking at Random

De Amerikaanse autoriteiten verwijzen in de aanklacht ook naar een optreden van Assange tijdens Hacking at Random, een hackersconferentie die in 2009 in de buurt van Vierhouten werd georganiseerd. Daar liet Assange het publiek weten dat WikiLeaks via een kwetsbaarheid in een documentsysteem van het Amerikaanse Congres niet-openbare documenten had verkregen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou de WikiLeaks-oprichter op deze manier anderen aanmoedigen om ook op systemen in te breken en zo informatie voor de klokkenluiderssite te bemachtigen. Assange zit op dit moment vast in het Verenigd Koninkrijk. De VS heeft om zijn uitlevering gevraagd.