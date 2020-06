Groot deel berichten in MijnOverheid na zes weken nog niet gelezen

Een groot deel van de berichten die de overheid naar gebruikers van MijnOverheid stuurt zijn na zes weken nog altijd niet gelezen, zo laat overheidsinstantie Logius vandaag weten. Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers post van de overheid ontvangen.

Inmiddels hebben 8,3 miljoen Nederlanders een MijnOverheid-account. Vorig jaar verstuurde de overheid 82,2 miljoen berichten naar gebruikers van de dienst. Veel van de berichten blijven wekenlang onaangeraakt in de BerichtenBox staan. Volgens Logius is 46 procent van de verstuurde berichten na drie weken nog altijd niet geopend. Na zes weken is dat iets gedaald naar iets meer dan 40 procent.

Mede dankzij de Berichtenbox-app is het aantal geopende berichten na drie weken wel in een jaar tijd met acht procent gestegen. "Ondanks deze stijgende lijn wordt er continu gekeken naar manieren om de attentiewaarde van berichten te vergroten", stelt Logius. Zo wordt er samengewerkt met de organisaties die berichten naar de Berichtenbox sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van handelingsperspectief aan de e-mailnotificaties die gebruikers ontvangen dat er een bericht in de Berichtbox klaarstaat.

Het probleem van niet geopende berichten in MijnOverheid is niet nieuw. Al in 2018 besteedde staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken hier aandacht aan. Zo werd er besloten om het percentage geopende berichten na 3 en na 6 weken jaarlijks in kaart te brengen. Knops stelde destijds dat het aspect van het "tijdig" openen van berichten ingewikkeld is. "De overheid kijkt niet in de eenmaal verzonden berichten van de gebruikers, en alleen de afzendende overheden weten welke termijn bij welke type bericht hoort", aldus de staatssecretaris, die tevens opmerkte dat de postbode ook niet in de brievenbus kijkt of een brief wordt geopend.