Kabinet: herhaling campagne nodig om updategedrag te veranderen

Vorig jaar november is het kabinet gestart met een campagne die wijst op het belang om IoT-apparaten te updaten. Herhaling is echter nodig om het updategedrag van Nederlanders ook daadwerkelijk te veranderen, zo laat het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 weten.

Volgens het kabinet beschikken niet alle IoT-apparaten over een automatische updatefunctie en zijn gebruikers hiervan maar beperkt op de hoogte. Het installeren van beveiligingsupdates is wel een belangrijke maatregel om apparatuur te beschermen. Daarom werd in november gestart met de campagne "Doe je updates", waarin Nederlanders werd opgeroepen om hun apparaten te updaten. In februari van dit jaar ging het tweede deel van de campagne van start, waarbij "hobbyhacker Hans" werd geïntroduceerd. Ook Hans herhaalde het belang van het updaten van apparaten.

Eén campagne blijkt echter niet genoeg om het updategedrag van Nederlanders te veranderen. "Uit de evaluatie komt naar voren dat de creatieve opzet van de campagne zeker goed werkt om de boodschap over te brengen, maar dat herhaling van de campagne nodig is om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen", aldus het kabinet. Of en wanneer er vervolgcampagnes komen is nog onbekend.