Singapore voorziet ouderen van bluetooth-token voor contactonderzoek

Singapore is begonnen met het uitdelen van bluetooth-tokens aan ouderen voor contactonderzoek naar corona. Het TraceTogether Token, vernoemd naar de gelijknamige corona-app, is bedoeld voor mensen die niet over een smartphone beschikken of geen corona-app op hun telefoon willen installeren, zo laat de Singaporese overheid weten (pdf).

Elke TraceTogether Token is voorzien van een gepersonaliseerde qr-code. Het apparaatje werkt via bluetooth en registreert de signalen van andere TraceTogether Tokens en mensen die op hun smartphone de TraceTogether-app draaien. Gegevens over tegengekomen personen worden voor een periode van 25 dagen versleuteld op de token opgeslagen.

Het apparaatje is niet in staat om gebruikers te waarschuwen wanneer ze in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Dit zal worden gedaan door medewerkers van het Singaporese ministerie van Gezondheid. Gebruikers moeten de opgeslagen contactdata laten uitlezen wanneer een corona-infectie bij hen is vastgesteld. Op deze manier kan de overheid contacten opsporen en hen waarschuwen. De batterij van het apparaat gaat zes tot negen maanden mee en hoeft niet te worden opgeladen. Het token slaat verder geen gps-gegevens op en beschikt ook niet over een dataverbinding.

De TraceTogether-app voor smartphones is inmiddels door zo'n 2,1 miljoen mensen gedownload. Volgens de Singaporese overheid is dit niet voldoende. Zo kunnen kinderen en ouderen die niet over een smartphone beschikken er geen gebruik van maken. Daarnaast werkt de app niet goed op iPhones. Met het TraceTogether Token moet een grotere doelgroep worden bereikt.