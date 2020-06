India verbiedt 59 apps waaronder TikTok en WeChat wegens nationale veiligheid

De Indiase overheid heeft vandaag wegens de nationale veiligheid 59 mobiele apps verboden, waaronder TikTok, WeChat, UC Browser en Clash of Kings. Alle verboden apps zijn afkomstig van Chinese ontwikkelaars. In een verklaring stelt de Indiase overheid dat de apps zich bezighouden met activiteiten die schadelijk zijn voor de soevereiniteit, integriteit, verdediging en veiligheid van India, alsmede de openbare orde.

Het verbod volgt op een confrontatie aan de grens tussen India en China waarbij twee weken geleden twintig Indiase militairen om het leven kwamen. In de verklaring van het Indiase ministerie van IT wordt daar niet over gesproken. Volgens de Indiase overheid heeft het meerdere klachten ontvangen over apps die gegevens van gebruikers zouden stelen en versturen naar servers buiten India.

Het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door "vijandige elementen" wordt een bedreiging voor India genoemd en vereist deze noodmaatregel, zo laat de verklaring verder weten. Daarin valt ook te lezen dat er zorgen onder burgers zijn over de privacygevolgen van de apps. "Er is een sterke roep vanuit het publiek om actie te ondernemen tegen apps die de soevereiniteit van India en de privacy van onze burgers schaden", aldus het ministerie. Hoelang het verbod gaat duren is nog onbekend.