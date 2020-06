Amerikaanse senator: privacy is een recht dat je niet zomaar kunt wegklikken

Internetgebruikers krijgen dagelijks met tal van privacyovereenkomsten te maken, maar de meeste mensen lezen de vaak lange en complexe voorwaarden niet en nee selecteren is geen optie. Een situatie die niet langer houdbaar is, aldus de Amerikaanse senator Sherrod Brown. "Privacy is een recht dat je niet zomaar kunt wegklikken", stelt Brown, die een wetsvoorstel heeft gepresenteerd dat internetgebruikers meer controle over hun eigen data moet geven.

De DataAccountability and Transparency Act of 2020 moet een einde aan het huidige "toestemmingsmodel" maken (pdf). In plaats daarvan worden er vanuit de overheid beperkingen opgelegd welke gegevens bedrijven mogen verzamelen, gebruiken en delen. Zo wordt het verboden om persoonlijke gegevens te verzamelen of te gebruiken tenzij dit specifiek door de wetgever is vastgelegd.

Daarnaast mag persoonlijke data niet worden gebruikt om mensen voor zaken als werk, leningen, verzekeringen, publieke accommodaties en huisvesting te discrimineren. Bedrijven die algoritmes inzetten waarmee beslissingen worden gemaakt moeten hier verantwoording over afleggen. Brown wil verder dat er een nieuw agentschap komt dat zich bezighoudt met het beschermen van de privacy van personen en de implementatie van zijn wet. Tevens moeten bestuurders van bedrijven die de wet overtreden civiel- en strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Verder verbiedt het wetsvoorstel het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door dataverzamelaars. Die mogen geen persoonlijke data via gezichtsherkenningstechnologie meer verzamelen, gebruiken of delen. Bij het opstellen van het wetsvoorstel werkte Brown samen met verschillende privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen, zoals het Electronic Privacy Information Center (EPIC), Access Now, Consumer Reports, Center for Digital Democracy en Free Press Action (pdf).

"De privacy van mensen wordt op dit moment niet beschermd, wat inhoudt dat we hun burgerrechten niet beschermen. We hebben nu meer dan ooit wetgeving nodig die Amerikanen controle over hun persoonlijke informatie geeft. Niemand zou zich zorgen moeten maken dat hij wordt bespioneerd, net zoals niemand zich zorgen zou moeten maken dat zijn informatie wordt gekocht, verkocht of gestolen", aldus Brown, die toevoegt dat zijn voorstel de privacyegels in de VS drastisch zal doen veranderen.