Zeer kritieke kwetsbaarheid in Palo Alto Networks firewalls gepatcht

Palo Alto Networks heeft een zeer kritieke kwetsbaarheid in het besturingssysteem van de eigen firewalls gepatcht en de Amerikaanse overheid roept organisaties op om de beveiligingsupdate meteen te installeren. Volgens het United States Cyber Command zal er waarschijnlijk zeer binnenkort misbruik van het beveiligingslek worden gemaakt.

Door het niet goed controleren van de digitale handtekeningen die bij het authenticeren via Security Assertion Markup Language (SAML) worden gebruikt kan een aanvaller op afstand en zonder geldige inloggegevens onder andere toegang tot gateways, vpn's en portals krijgen, zo laat Palo Alto Networks weten. Verdere specifieke details over de kwetsbaarheid zijn niet door de netwerkfabrikant gegeven.

Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van het lek is die met een 10 beoordeeld. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2020-2021, maakt het mogelijk om de SAML authenticatie van PAN-OS te omzeilen. PAN-OS is het besturingssysteem dat op de firewalls van Palo Alto Networks draait.

Door de authenticatie te omzeilen kan een aanvaller vervolgens toegang krijgen tot onderdelen die eigenlijk door de firewall zouden moeten zijn beschermd. Daarbij wordt de GlobalProtect VPN van Palo Alto Networks, die op de firewall kan draaien, als een ideaal doelwit genoemd. Tevens kan een aanvaller toegang krijgen tot de Palo Alto Networks GlobalProtect Gateway, GlobalProtect Portal en Authentication en Captive Portal. Ook is het mogelijk om de firewall uit te schakelen.

Om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moet SAML worden gebruikt voor authenticatie. Daarnaast moet de optie "Validate Identity Provider Certificate" in PAN-OS zijn uitgeschakeld. Er zijn echter verschillende partijen die single sign-on (SSO), tweefactorauthenticatie en identiteitsdiensten aanbieden en deze configuratie adviseren, zo meldt securitybedrijf Tenable.

De kwetsbaarheid is aanwezig in PAN-OS 9.1.2, 9.0.8, 8.1.14 en 8.0.x. Organisaties krijgen het advies om te updaten naar PAN-OS 8.1.15, 9.0.9 of 9.1.3 of nieuwer. Het United States Cyber Command, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie, verwacht dat aanvallers op korte termijn misbruik van de kwetsbaarheid zullen maken.