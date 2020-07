Politie kon in real-time meelezen met berichten van EncroChat-gebruikers

De politie heeft sinds 1 april van dit jaar meer dan twintig miljoen chatberichten van Encrochat-gebruikers meegelezen. Dat is vandaag bekendgemaakt. EncroChat was een aanbieder van versleutelde communicatie. Het bedrijf leverde internationaal cryptotelefoons waarmee gebruikers versleuteld konden communiceren. Bij deze telefoons waren de camera, microfoon, gps en usb-poort verwijderd, aldus Europol.

Berichten op het toestel worden automatisch na een bepaalde periode gewist. Daarnaast beschikken de telefoons over een functie die alle informatie na het invoeren van een specifieke pincode wist. Volgens het Openbaar Ministerie waren er dit jaar wereldwijd meer dan 50.000 telefoons van EncroChat actief, waarvan ongeveer 12.000 in Nederland.

Gebruikers betaalden zo'n duizend euro voor de telefoon. Voor een abonnement van zes maanden met wereldwijde dekking en support moest vijftienhonderd euro worden betaald. De servers van EncroChat stonden in Frankrijk. Het Franse openbaar ministerie laat weten dat er een "apparaat" werd geplaatst waardoor er live met de berichten van gebruikers kon worden meegekeken. Het Nederlandse Openbaar Ministerie stelt dat politie de datastroom wist te 'onderscheppen, uit te pluizen en te ontrafelen'

Specifieke details hoe de politie toegang tot de communicatie van EncroChat kon krijgen zijn niet bekendgemaakt. Wel laat de politie weten dat honderden rechercheurs dag en nacht de communicatie van duizenden verdachten live hebben kunnen volgen. Vice Magazine meldt dat de toestellen van EncroChat-gebruikers zijn geïnfecteerd met malware waardoor berichten konden worden gelezen en het wissen van informatie werd voorkomen. Op 13 juni verstuurde EncroChat een bericht naar gebruikers dat de dienst was gecompromitteerd en adviseerde om geen gebruik meer van de telefoons te maken. Iets wat de meeste gebruikers deden, aldus de politie.

Naar aanleiding van de onderschepte communicatie werden meer dan honderd verdachten in Nederland aangehouden, bijna twintig miljoen euro in beslag genomen, alsmede achtduizend kilo cocaïne en twaalfhonderd kilo crystal meth. Verder zijn er negentien synthetische drugslabs ontmanteld en tientallen vuurwapens in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk werden 746 verdachten opgepakt, alsmede 54 miljoen pond, 77 vuurwapens en twee ton drugs in beslag genomen.