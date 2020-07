Florida verbiedt gebruik van dna-gegevens voor meer verzekeraars

Florida is de eerste Amerikaanse staat geworden die het gebruik van dna-gegevens voor verzekeringsdoeleinden voor meer soorten verzekeraars heeft verboden. Het was al niet toegestaan voor zorgverzekeraars in de Verenigde Staten om resultaten van commerciële dna-tests, zoals 23andMe en AncestryDNA, te gebruiken voor het vaststellen van premies of acceptatiebeleid.

Deze beperking geldt echter niet voor levensverzekeraars, arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en verzekeraars van langdurige zorg. Die kunnen de resultaten van dna-tests gebruiken om hogere verzekeringspremies te berekenen, een beperkte verzekering aan te bieden of mensen een verzekering te weigeren, zo meldt de Washington Examiner.

House Bill 1189 brengt hier verandering in. De eerder genoemde verzekeraars mogen geen genetische informatie meer gebruiken voor het vaststellen van premies en verzekeringsaanbod. Ook mogen verzekeraars potentiële nieuwe klanten niet meer om dna-gegevens vragen en is het dna-testbedrijven verboden om genetische informatie zonder de toestemming van klanten aan verzekeringsmaatschappijen te verstrekken.

"Gegeven de toenemende populariteit van dna-testkits is het belangrijk dat we maatregelen nemen om dna-gegevens van onze inwoners uit de handen van verzekeraars te houden die deze informatie tegen toekomstige polishouders kunnen gebruiken in de vorm van tariefstijgingen en uitsluitingsbeleid", zegt Chris Sprowls van het Huis van Afgevaardigden in Florida en indiener van het voorstel.