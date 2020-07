Lijsttrekkersverkiezing CDA moet over wegens te manipuleren stemsysteem

De lijsttrekkersverkiezing van het CDA moet over wegens een probleem met het stemsysteem waardoor het mogelijk was om de verkiezing te manipuleren. CDA-leden konden de afgelopen dagen hun stem uitbrengen wie de nieuwe leider van de partij moest worden. Dit gebeurde via een stemcode die CDA-leden eerder al hadden ontvangen en via internet of telefoon was te gebruiken.

Het probleem was dat het CDA van korte stemcodes gebruikmaakte die waren te raden. Met een script zou het zo mogelijk zijn om alle mogelijk stemcodes te achterhalen en in te voeren. "Als je willekeurig cijfers intikte, was er een kans van één op de 250 dat je een correcte stemcode invoerde", zegt TU Delft-promovendus Jordy San Jose Sanchez tegenover de NOS. De onderzoeker ontdekte het probleem en waarschuwde het CDA.

"Hoe langer de code, hoe groter de kans dat iemand een fout maakt tijdens het invoeren ervan. Het oordeel bij livegang was dat de huidige code lang genoeg was voor een veilige procedure. Daar kijken we inmiddels anders naar, daarom hebben we nu de vier postcodecijfers toegevoegd", zo laat het CDA op de eigen website weten. De partij stelt dat het goed 'raden' van een stemcode, door het toevoegen van de postcode en een captcha, nu vrijwel onmogelijk is.

De partij merkt op dat het zelf al "verdachte bewegingen" in het systeem had waargenomen, waarna er een onderzoek werd gestart. Vervolgens nam de onderzoeker contact op met het CDA. Vanaf morgenochtend kan er opnieuw worden gestemd, met extra veiligheids- en monitormaatregelen. Zo moeten de leden nu ook de cijfers van hun postcode invoeren. "De match tussen stemcode en postcode wordt achteraf getoetst. Dit gebeurt door een notaris, waardoor het stemmen geheim blijft", aldus een uitleg van de partij. Zaterdag worden de stemresultaten bekendgemaakt.