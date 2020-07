Firefox krijgt optie om wachtwoorden als CSV-bestand te im- en exporteren

Firefox krijgt de optie om wachtwoorden straks als CSV-bestanden te importeren en exporteren, zo heeft Mozilla bekendgemaakt. Dit moet gebruikers meer controle over hun inloggegevens geven, aldus de browserontwikkelaar. De optie om in Firefox opgeslagen wachtwoorden als CSV-bestand te exporteren is nu beschikbaar in de "Nightly-versie" van Firefox en zal met de release van Firefox 79 voor het grote publiek beschikbaar komen. Deze versie staat gepland voor 28 juli.

Daarnaast werkt Mozilla aan de mogelijkheid om wachtwoorden in CSV-bestanden in de browser te importeren. Vooralsnog lijkt de importfunctie alleen te gaan werken voor CSV-bestanden die uit Firefox zelf, Google Chrome en wachtwoordmanager Bitwarden afkomstig zijn. Deze feature staat gepland voor Firefox 80, die op 25 augustus moet uitkomen.