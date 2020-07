Google gaat advertenties voor spyware en surveillancetechnologie verbieden

Google gaat vanaf 11 augustus advertenties voor spyware en surveillancetechnologie op de eigen platformen verbieden, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Het gaat om producten en diensten die gericht zijn op het zonder toestemming tracken of monitoren van personen en hun activiteiten.

Het techbedrijf hanteert voor advertenties een "Enabling Dishonest Behavior" beleid. Zo mogen advertenties in hun advertenties geen producten of diensten promoten waarmee gebruikers anderen kunnen misleiden. Ook advertenties voor producten of diensten waarmee er ongeautoriseerde toegang tot systemen kan worden verkregen zijn niet toegestaan.

Het beleid wordt nu uitgebreid en gaat ook gelden voor spyware en surveillancetechnologie waarmee bijvoorbeeld partners elkaar kunnen bespioneren. Als voorbeeld noemt Google spyware/malware waarmee het mogelijk is om sms-berichten, telefoongesprekken en browsegeschiedenis te monitoren, gps-trackers waarmee iemand zonder zijn toestemming is te volgen en het promoten van surveillanceapparatuur, zoals camera's, audiorecorders en dashcams, met het uitdrukkelijke doel om te bespioneren.

Het verbod geldt niet voor privédetectives, recherchebureaus of producten en diensten waarmee ouders minderjarige kinderen kunnen volgen of monitoren. Adverteerders die zich niet aan de regels houden ontvangen eerst een waarschuwing, waarna hun account een aantal dagen later wordt geschorst. Google roept adverteerders op om te controleren of hun advertenties aan de nieuwe regels voldoen en indien dit niet het geval is die voor 11 augustus te verwijderen.