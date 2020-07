Autoriteit Persoonsgegevens komt over enkele weken met oordeel over corona-app

De Autoriteit Persoonsgegevens komt over enkele weken met een oordeel over de corona-app CoronaMelder. "Normaal gesproken hebben we minstens acht weken nodig voor een advies en in complexe gevallen veertien weken. Vanwege het belang gaan we het nu sneller doen. We hebben een speciaal team opgericht, dat de uitgebreide documentatie bestudeert en al over enkele weken met een advies komt", zo laat de toezichthouder tegenover RTL Nieuws weten.

Het kabinet neemt half juli een besluit over de uitrol van de corona-app, zo liet minister De Jonge van Volksgezondheid de afgelopen weken meerdere keren weten. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de uitkomsten van de technische testen, praktijktesten en testen met de specifieke doelgroepen, het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, de beveiligingstests en de adviezen van de Taskforces en van de Begeleidingscommissies, aldus de minister eind juni in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De privacytoezichthouder heeft echter pas afgelopen woensdag alle documenten van het ministerie ontvangen om de corona-app te kunnen beoordelen en zegt meerdere weken nodig te hebben om tot een oordeel te komen. Een besluit van het kabinet waarbij het advies van de AP wordt meegenomen is half juli dan ook niet mogelijk. De app zelf wordt nu door enkele honderden mensen in de regio Twente getest. Zodra CoronaMelder voor het grote publiek wordt geïntroduceerd zal er ook onderzoek plaatsvinden naar de epidemiologische waarde van de app.