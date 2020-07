Wells Fargo roept personeel op TikTok van zakelijke telefoons te verwijderen

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft personeel opgeroepen om video-app TikTok van bedrijfstelefoons te verwijderen. Aanleiding zijn zorgen over de privacy en security. Vorige week verstuurde Amazon nog een e-mail waarin personeel werd opgeroepen om TikTok te verwijderen omdat het een beveiligingsrisico was. Amazon kwam hier echter op terug en verklaarde dat de e-mail niet verstuurd had moeten worden.

"We hebben een klein aantal Wells Fargo-medewerkers met zakelijke telefoons geïdentificeerd die TikTok op hun toestel hebben geïnstalleerd. Vanwege zorgen over de privacy- en securitycontrols en practices, en omdat zakelijke telefoons alleen voor werk moeten worden gebruikt, hebben we deze medewerkers gevraagd de app van hun toestel te verwijderen", aldus een woordvoerder tegenover The Hill.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, raadde vorige week het gebruik van TikTok nog af. Op de vraag of Pompeo het installeren van de app zou aanraden antwoordde hij: "alleen als je wilt dat je privé-informatie in handen van de Chinese communistische partij komt." Eind juni besloot de Indiase overheid TikTok en tientallen andere door Chinese bedrijven ontwikkelde apps te verbieden omdat die een beveiligingsrisico zouden zijn.

The Washingon Post liet Patrick Jackson, chief technology officer van privacybedrijf Disconnect, naar TikTok kijken. Volgens Jackson verstuurt de app een "abnormale" hoeveelheid informatie van de telefoons van gebruikers naar servers van het bedrijf. In de eerste negen seconden ging het om 210 netwerkverbindingen waarbij 500 kilobytes aan data werd verstuurd. Het gaat met name om informatie over het toestel en advertentie-id.

TikTok zegt dat het gegevens alleen in Singapore en de Verenigde Staten opslaat. "Het is mogelijk (en waarschijnlijk) dat data die naar deze servers gaat wordt verstuurd naar andere locaties, maar het is niet vanaf onze kant te controleren", aldus Jackson. Daarnaast staat in het Amerikaanse privacybeleid van TikTok dat het gebruikersinformatie met het moederbedrijf, dochterondernemingen of andere partners van de bedrijfsgroep kan delen.