Belastingdienst schond AVG door registratie dubbele nationaliteit bij kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geschonden door bij mensen die kinderopvangtoeslag aanvroegen te registreren of ze een dubbele nationaliteit hadden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van eigen onderzoek.

Een dubbele nationaliteit speelt geen rol bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Toch werden deze gegevens geregistreerd. De fiscus had de gegevens over een dubbele nationaliteit al in januari 2014 moeten wissen, maar in mei 2018 bleek dat nog 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregistreerd stonden in de systemen van de Belastingdienst.

Tevens bleek dat de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag vanaf 2013 tot juni 2019 verwerkte om georganiseerde fraude te bestrijden, terwijl deze gegevens hiervoor niet noodzakelijk waren. Daarnaast gebruikte de Belastingdienst de nationaliteit van aanvragers als een indicator in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees. "Deze verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk – zware overtredingen van de privacywet", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten.

Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen laat het onderzoek zien dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst op meerdere manieren, op grote schaal en langdurig gegevens bewaarde en gebruikte op een manier die niet is toegestaan. De toezichthouder concludeert in het onderzoeksrapport: "Door deze overtredingen heeft de minister van Financie?n, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van Toeslagen, gehandeld in strijd met het beginsel van behoorlijkheid, neergelegd in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de AVG en artikel 6 van de Wbp."

Het eerste deel van het onderzoek door de privacytoezichthouder is nu afgerond. Bij de volgende stap wordt gekeken of de Belastingdienst een sanctie of boete krijgt opgelegd. Minister Hoekstra van Financiën krijgt nu de gelegenheid om officieel op het onderzoek te reageren. Vervolgens kan de Autoriteit Persoonsgegevens in het komende najaar een sanctie bekendmaken.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de onrechtmatig gebruikte gegevens inmiddels uit de systemen van Toeslagen zijn verwijderd. Verder maakt ze excuses en laat ze weten welke maatregelen de Belastingdienst heeft genomen om te voorkomen dat opnieuw fouten worden gemaakt bij de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland ontvangen zo'n 583.000 huishoudens kinderopvangtoeslag.