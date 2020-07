De Jonge: beveiligingslek Infectieradar was toch niet bij ontwikkelaar bekend

Een beveiligingslek in de Infectieradar van het RIVM waardoor het zeer eenvoudig was om medische gegevens van deelnemers te achterhalen was toch niet bij de ontwikkelaar bekend, zoals eerder nog door minister De Jonge van Volksgezondheid werd gesteld, zo heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten.

Begin juni bleek het door een kwetsbaarheid mogelijk te zijn om vragenformulieren te bekijken die door deelnemers waren ingevuld om aan Infectieradar deel te nemen. Deelnemers kunnen één keer per week doorgeven of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hebben gehad. Dit moet het RIVM meer inzicht geven in de verspreiding van infectieziektes. Bij het aanmelden voor Infectieradar moet een formulier met medische gegevens worden ingevoerd. Het gaat onder andere om het gebruik van medicijnen en waarvoor dit is, of deelnemers roken of allergieën hebben en of men zwanger is.

Deze invulde formulieren waren, door alleen het aanpassen van een getal in de adresbalk van de browser, voor derden toegankelijk. De vragenformulierenapplicatie was ontwikkeld door het bedrijf Formdesk. Volgens minister De Jonge was voor het live zetten van Infectieradar een beveiligingstest uitgevoerd en was ook de betreffende kwetsbaarheid aan het licht gekomen. "Vervolgens is daar een oplossing voor aangedragen die Formdesk moest doorvoeren", verklaarde de minister vorige maand tijdens een Kamerdebat.

De Jonge stelde verder dat Formdesk was gevraagd om een oplossing te verzinnen. "Deels is dat overgenomen en deels niet. En vervolgens is er verzuimd om daarop een dubbelcheck uit te voeren. Er is gewoon vergeten een dubbelcheck uit te voeren daar waar die wel had moeten plaatsvinden. Kortom buitengewoon ongelukkig, maar er is wel gelijk geacteerd", merkte de minister op. Formdesk ontkende echter van de kwetsbaarheid op de hoogte te zijn.

De minister laat nu op Kamervragen van GroenLinks en de VVD weten dat de situatie anders ligt. Er was tijdens de beveiligingstest een kwetsbaarheid met het manipuleren van url's in de software aangetroffen. Formdesk heeft vervolgens aangegeven hoe het RIVM dit risico kon verhelpen, wat het RIVM ook heeft gedaan. Eerder liet de minister weten dat Formdesk de oplossing moest doorvoeren, terwijl deze rol bij het RIVM lag.

Nadat de oplossing was doorgevoerd en Infectieradar live werd gezet bleek er een tweede kwetsbaarheid in de software aanwezig te zijn die door de NOS naar buiten werd gebracht en het mogelijk maakte om de ingevulde formulieren in te zien. "Achteraf gezien concludeert het RIVM dat dit probleem op 25 maart opgemerkt had kunnen worden indien ná implementatie van de door de leverancier van Formdesk geadviseerde maatregel en vóór het online plaatsen van Infectieradar een extra test op dit risico was uitgevoerd", laat De Jonge nu weten.

Twee weken geleden sprak het RIVM de hoop uit om Infectieradar in september weer volledig operationeel te hebben. Er wordt nu een compleet nieuwe website ontwikkeld. Daarnaast heeft het RIVM afscheid genomen van Formdesk. "Sowieso ging het daarbij om een tijdelijke samenwerking", aldus een woordvoerder.