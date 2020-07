Hoogleraar computerbeveiliging gaat apart toestel voor corona-app gebruiken

Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit gaat de corona-app van de overheid installeren als die straks komt, maar wel op een apart toestel. Ook zal hij dit toestel niet overal mee naar toe nemen, zo liet Jacobs in een interview met Reporter Radio weten.

Vorige week maakte minister De Jonge bekend dat het plan is om de corona-app CoronaMelder op 1 september invoeren. De app moet echter eerst nog verschillende tests ondergaan en ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal nog met advies komen. Tenzij er geen grote problemen worden gevonden zal de app straks voor iedereen beschikbaar zijn, verwacht Jacobs. "Ik ga de app installeren om vanuit mijn vakgebied te zien wat er gebeurt, maar op een tweede telefoon. Niet op mijn eigen eigen telefoon, maar op een andere. Iedereen heeft thuis nog wel een oude telefoon liggen", liet Jacobs weten op de vraag of hij de app gaat installeren.

De hoogleraar voegt toe dat hij van plan is om de telefoon met de corona-app maar af en toe bij zich te dragen en de app maar af en toe zal aanzetten. "Bijvoorbeeld als ik in de trein ga zitten, maar als ik thuis ben ga ik die app niet aanzetten. Ik wil er zelf controle over houden wanneer ik die app wel of niet aanzet." Jacobs stelt dat het gebruik van een corona-app mensen passief maakt en het een onvoorspelbaar psychologisch effect kan hebben. Er is een kans dat mensen zich misschien onveiliger gaan gedragen omdat ze denken door de app beschermd te zijn. "Het zal mij niet verbazen als na het uitkomen van de app het aantal besmetting omhoog gaat", merkte de hoogleraar op. "Dit is één groot sociaal medisch technisch experiment wat er met deze app gaat gebeuren."

Veiligheid noemt Jacobs ook als argument voor het gebruik van een aparte telefoon voor de corona-app. Hoewel de hoogleraar het proces rond de ontwikkeling van de app prijst zijn er ook nog een aantal punten van zorg die volgens hem moeilijk zijn in te schatten. Het gaat onder andere om het gebruik van de techniek van Apple en Google. "In theorie kunnen Apple en Google gegevens uit de telefoon halen en vaststellen wie er corona heeft en wie met wie in contact is gekomen. Ze beloven dat niet te zullen doen. Ik heb persoonlijk niet zoveel vertrouwen in beloftes uit Silicon Valley."

Ook heeft Jacobs zorgen over de technologie. Eerder liet hij al weten dat dit technologie is waar dictators opgewonden van raken. "Dit is het soort techniek waar je heel rare dingen mee kunt doen", reageert Jacobs in het interview. Zo zou het mogelijk zijn om via een dergelijke app mensen met een bepaalde politieke achtergrond of mening in kaart te brengen. "Natuurlijk wordt er nu gezegd dat dat niet wordt gedaan, maar je normaliseert een bepaalde techniek die ik bloedlink vind."

Ondanks zijn kritiek denkt Jacobs dat de concrete risico's meevallen en mensen zelf moeten nadenken of ze de app gaan installeren. Voor mensen die veel in openbare ruimtes, het openbaar vervoer en cafés komen vindt de hoogleraar het verstandig om de app te gebruiken. In verschillende andere landen wordt er al gebruik gemaakt van corona-apps, maar daar blijkt het gebruik heel laag te liggen.