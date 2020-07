AP: Europese Commissie aan zet bij nieuw privacyverdrag met VS

De Europese Commissie is aan zet om een nieuw privacyverdrag met de Verenigde Staten op te zetten, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat vorige week het Privacyschild-verdrag met de VS ongeldig verklaarde.

Het verdrag moest de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de Europese Unie en de VS regelen. Volgens de rechter zijn gegevens die onder het verdrag werden uitgewisseld niet goed beschermd in de Verenigde Staten. Door de uitspraak van het hof mogen bedrijven in de EU op grond van het Privacyschild-verdrag geen persoonsgegevens meer aan de VS doorgeven.

Modelcontracten zijn nog wel toegestaan voor het uitwisselen van gegevens met de Verenigde Staten. "Na deze uitspraak is de Europese Commissie aan zet om een nieuwe regeling op te zetten voor de doorgifte van gegevens van de EU naar de VS", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder bekijkt ondertussen binnen de European Data Protection Board (EDPB) wat de praktische gevolgen zijn van de uitspraak, alsmede eventuele vervolgstappen.