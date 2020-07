De Jonge reageert op kritiek dat GGD'en niet van corona-app afwisten

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft gereageerd op de kritiek dat de GGD'en niet van tevoren waren ingelicht over het plan voor een corona-app die het bron- en contactonderzoek moest ondersteunen. Er had geen overleg plaatsgevonden en de GGD'en waren ook niet over het plan ingelicht, zo lieten ze tegenover De Groene Amsterdammer weten. Pas bij de persconferentie van het kabinet op 7 juli hoorden de GGD'en dat er een app zou komen.

Hij kwam als een duveltje uit een doosje, die vermaledijde app", stelde René Stumpel, directeur van GGD Gooi en Vechtstreek. "Er was geen overleg over, gewoon niet", liet Annemieke van der Zijden weten, directeur van GGD West-Brabant. "We hoorden eerder wel dingen over apps, maar die waren nooit gekoppeld aan ons werk. Daarom waren we er ook niet blij mee."

Zelfs Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Midden en voorman van de Nederlandse GGD-directeuren, vernam het plan voor de corona-app via de persconferentie van de minister. Hoewel De Gouw nog geen mening over de app had werd hij vrijdagmiddag gevraagd om op die zondag de apps die aan de appathon meedoen te becommentariëren.

Pas na het floppen van de appathon werd De Gouw door de minister gevraagd om in kaart te brengen waar de GGD'en behoefte aan hadden. Aanleiding voor SP-Kamerlid Hijink om Kamervragen aan De Jonge te stellen: "Vindt u het logisch dat de GGD’en via de persconferentie hoorden van de app die het GGD-werk zou moeten ondersteunen? Waarom is dit niet met de GGD’en overlegd en is niet aan de GGD’en gevraagd waar zij precies behoefte aan hebben? Bent u het ermee eens dat een niet goed functionerende app de GGD’en alleen maar extra werk oplevert?"

De minister heeft nu gereageerd: "Het verkennen van de digitale mogelijkheden om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen wordt wel degelijk ook met vertegenwoordigers van de GGD’en besproken. Naar aanleiding van het advies van het OMT om de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken is dit opgepakt."

Volgens De Jonge was ook de GGD hierbij betrokken. "Omdat dit duidelijk werd op de dag van de persconferentie, is het niet onrealistisch dat GGD-medewerkers via de persconferentie te horen krijgen welke besluiten er zijn genomen alvorens zij allemaal zijn ingelicht via de eigen vertegenwoordiging." De minister laat verder weten dat de app alleen zal worden ingezet als die bijdraagt aan de bestrijding van de epidemie. "Daarom zal mogelijke invoering zorgvuldig gebeuren", merkt hij op.