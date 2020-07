Brave-browser verwijdert bekende trackingparameters uit url's

Internetgebruikers worden op allerlei manieren op internet gevolgd en het gebruik van trackingparameters in url's is er daar één van. Aanleiding voor de Brave-browser om bekende trackingparamters uit de url's te verwijderen die gebruikers openen, zo laat de ontwikkelaar in een blogposting weten.

Via een url-parameter is het mogelijk om informatie over een klik van een gebruiker te verzamelen. De parameter wordt na het ? in de url toegevoegd, bijvoorbeeld https://example.org?fbclid=uniquevalue. Via de Facebook Click Identifier (fbclid) kan Facebook zien wanneer iemand op de link klikt en zo welke websites hij of zij buiten Facebook bezoekt. De Google Click Identifier (gclid) van Google koppelt advertentie- en analyticsdata aan elkaar, net zoals Microsoft via het Microsoft Click ID (msclkid) doet.

"De waardes worden toegevoegd aan de url's waarop je klikt, zodat adverteerders meer over je gedrag op het web te weten kunnen komen", stellen de ontwikkelaars van Brave. Door unieke identificerende waardes voor de parameters te gebruiken is het mogelijk om gebruikers over verschillende websites te volgen.

De ontwikkelaars van Brave stellen dat trackingparameters lastig door een browser zijn te blokkeren, omdat ze aanwezig zijn in de url die de gebruiker wil bezoeken, naast mogelijke onschuldige waardes in de link. Het willekeurig blokkeren van url's met een parameter zou ervoor zorgen dat gebruikers allerlei websites niet meer kunnen bezoeken. Daarom maakt Brave gebruik van een lijst met bekende trackingparameters. Wanneer de browser een dergelijke parameter tegenkomt, zoals fbclid, wordt die uit de url verwijderd.

De browserontwikkelaar merkt op dat het meer trackingparameters wil gaan identificeren en blokkeren, en zal hiervoor binnenkort automatische crawlers in gaan zetten. Verder worden er maatregelen genomen om false positives met het verwijderen van de parameters tegen te gaan. De functionaliteit om trackingparameters te verwijderen is alleen aanwezig in de Android- en desktopsversies van Brave. Vanwege beperkingen van iOS werkt dit niet bij de Brave-versie op dit platform.