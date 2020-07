Overheid VS bezorgd over impact van mondkapjes op gezichtsherkenning

Het Amerikaanse ministerie van Homeland Security maakt zich zorgen over de impact van mondkapjes op gezichtsherkenningssystemen. Dat blijkt uit een notitie die eind mei door het ministerie werd uitgezonden en via het recente "BlueLeaks" datalek bij Amerikaanse politiekorpsen openbaar is geworden (pdf).

Volgens het Counterterrorism Mission Center van Homeland Security zullen "gewelddadige extremisten en criminelen" waarschijnlijk gebruik van mondkapjes maken om gezichtsherkenningssystemen in openbare ruimtes te ontlopen. Het ministerie zegt geen specifieke aanwijzingen te hebben dat criminelen opzettelijk al van mondkapjes gebruikmaken, maar merkt op dat "entiteiten" uit deze groep interesse hebben in het verbergen van de eigen identiteit.

Verder meldt het Mission Center dat gezichtsherkenningssystemen door het wijdverbreid gebruik van mondkapjes minder effectief worden. "Hoewel het gebruik van een mondkapje wordt aangeraden in het belang van de volksgezondheid tijdens de coronapandemie, zullen beveiligingspartners die gezichtsherkenningssystemen gebruiken waarschijnlijk op andere middelen moeten vertrouwen om verdachte activiteit in de nabije en middellange termijn te detecteren", zo stelt de notitie waar The Intercept over bericht.

Het ministerie verwacht daarnaast dat het gebruik van mondkapjes effect zal blijven hebben op gezichtsherkenningssystemen, ook wanneer burgers die niet meer verplicht hoeven te dragen. "Een deel van de bevolking zal waarschijnlijk mondkapjes in het openbaar blijven dragen, zelfs wanneer de beperkingen op bijeenkomsten zijn opgeheven of een coronamedicijn beschikbaar is."