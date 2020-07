Onderzoek: beschikbare corona-apps weinig geïnstalleerd

In verschillende landen zijn inmiddels corona-apps uitgerold, maar het aantal installaties is nog altijd vrij beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van analyticsbedrijf SensorTower dat naar de dertien dichtstbevolkte landen keek waar een corona-app beschikbaar is.

De Australische corona-app CovidSafe, die eind april door de Australische overheid werd gelanceerd heeft het hoogste percentage aantal gebruikers. 21,6 procent van de bevolking ouder dan veertien jaar heeft de app geïnstalleerd, aldus de cijfers van SensorTower, dat zich baseert op downloads van de Apple App Stor en Google Play Store. Turkije volgt op een tweede plek met 17,3 procent, gevolgd door Duitsland op een derde plek (14,4 procent).

Wanneer ernaar het absolute aantal downloads wordt gekeken staat India met 127,6 miljoen downloads bovenaan. De downloadcijfers van SensorTower verschillen van de officiële overheidscijfers. Zo stelt de Duitse overheid dat de CoronaWarnApp inmiddels 16,1 miljoen keer is gedownload. SensorTower ging vorige week nog uit van 10,4 miljoen downloads. Voor Australië telt het bedrijf 4,5 miljoen downloads, terwijl de Australische overheid eerder liet weten dat CovidSafe meer dan zes miljoen keer was gedownload.

Volgens Amesh Adalja van het Johns Hopkins University Center for Health Security is er geen exact percentage om het succes van een corona-app te bepalen. "Contactonderzoek is een belangrijk onderdeel van hoe we deze pandemie zullen doorkomen en alles dat het contactonderzoek kan verlichten zal zeer belangrijk zijn."

Er is echter ook kritiek op het functioneren van de corona-apps. Gisteren werd bekend dat de Australische overheid omgerekend ruim 43 miljoen euro aan de CovidSafe-app heeft uitgegeven en de app nog geen enkel contact van een besmet persoon heeft gevonden dat al niet op andere contactonderzoeksmanieren aan het licht was gekomen.