Apple komt met aangepaste iPhone voor beveiligingsonderzoek

Apple komt met een aangepaste iPhone voor beveiligingsonderzoek waar een selecte groep onderzoekers mee kan gaan testen, maar Google, verschillende onderzoekers en securitybedrijven zijn hier niet tevreden over.

Het Security Research Device van Apple moet onderzoekers een "gecontroleerde omgeving" voor beveiligingsonderzoek bieden. Zo hebben onderzoekers shelltoegang en kunnen ze elke willekeurige tool draaien voor het vinden van bugs. Om de aangepaste iPhone te kunnen onderzoeken stelt Apple echter verschillende voorwaarden. Zo zijn de apparaten, die eigendom van Apple blijven, alleen toegankelijk voor onderzoekers die een bewezen "track record" hebben met het vinden van kwetsbaarheden in producten van Apple of andere moderne besturingssystemen en platformen.

Wanneer onderzoekers een kwetsbaarheid in de SRD vinden moeten ze die snel aan Apple melden. Vervolgens zal Apple aan de onderzoeker laten weten wanneer het probleem wordt verholpen. Tot het verschijnen van de beveiligingsupdate mag de onderzoeker geen details over de kwetsbaarheid openbaar maken of met anderen delen.

Dit laatste punt is een spelbreker voor Google en andere onderzoekers en bedrijven die naar de veiligheid van Apples producten kijken. Google wist de afgelopen jaren meer dan 350 kwetsbaarheden in de producten van Apple te vinden. Het techbedrijf hanteert een deadline van negentig dagen voor het verhelpen van gerapporteerde beveiligingslekken.

Doordat Apple nu bepaalt wanneer een update verschijnt en een onderzoeker hierover mag publiceren, stelt Google dat het niet aan het programma kan deelnemen. Ook securitybedrijf ZecOps zegt vanwege de door Apple opgestelde regels geen gebruik van de aangepaste iPhone te zullen maken. Er zijn echter ook positieve reacties op het programma van Apple.