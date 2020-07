Apple aangeklaagd voor faciliteren van fraude via iTunes-cadeaubonnen

Apple is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het faciliteren van fraude via iTunes-cadeaubonnen en het onvoldoende helpen van slachtoffers. Bij deze vorm van fraude doen oplichters zich bijvoorbeeld voor als iemand van de Amerikaanse belastingdienst IRS en stellen dat het slachtoffer een bedrag in iTunes-cadeaubonnen moet betalen.

Het slachtoffer koopt een cadeaubon en geeft vervolgens het kaartnummer en de pincode op de achterkant door aan de oplichters. Die kunnen hiermee de cadeaubon verzilveren. Dit kan door het kopen van betaalde apps in de App Store die van de oplichters zelf zijn, het doorverkopen van de cadeaubon aan anderen of de aanschaf van apparatuur zoals laptops of smartphones.

Volgens de klagers zegt Apple dat het niets kan doen voor slachtoffers, maar het bedrijf zou het volledige bedrag vier tot zes weken vasthouden voordat het app-ontwikkelaars betaalt. In deze periode zou Apple het volledige bedrag kunnen vergoeden, aldus de klagers. Die stellen daarnaast dat Apple bij de aanschaf van apps dertig procent commissie rekent. Dit bedrag zou het bedrijf altijd kunnen terugbetalen.

Doordat Apple dertig procent van elke verkochte app ontvangt zou het worden aangemoedigd om de scam door te laten gaan, stellen de klagers verder. Die vinden ook dat Apple een cruciale rol in deze scams speelt door betalingen aan de scammers niet te stoppen. Iets wat tijdens meerdere momenten in het proces mogelijk is, zo laat de aanklacht weten.

De afgelopen jaren zouden slachtoffers via deze scam voor tientallen miljoenen dollars zijn opgelicht. De werkelijke schade is volgens de klagers veel hoger, omdat de meeste slachtoffers geen aangifte zouden doen. Daar komt bij dat de meeste slachtoffers ouderen zijn. Door het niet beschermen van ouderen tegen financieel misbruik zou Apple verschillende wetten overtreden. De klagers eisen een schadevergoeding.