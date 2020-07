Edward Snowden: tijdperk van massasurveillance gaat voorbij

De onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over massasurveillance door Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zorgden wereldwijd voor ophef. Desondanks vindt massasurveillance vandaag de dag nog altijd plaats, aldus Snowden. Hij is echter hoopvol voor de toekomst en stelt dat het tijdperk van massasurveillance voorbij zal gaan als mensen hier tegen in opstand komen.

"Bijna alles wat je doet, en bijna iedereen waarvan je houdt, wordt in de gaten gehouden en vastgelegd door een systeem met een onbeperkt bereik, wat niet geldt voor de waarborgen ervan", laat Snowden in een column voor Wired weten. "Hoewel het systeem grotendeels hetzelfde is gebleven, overheden zijn minder geïnteresseerd in het hervormen van hun eigen gedrag dan het beperken van het gedrag en de rechten van hun burgers, is het publieke bewustzijn wel veranderd."

Voor de onthullingen van Snowden werd massasurveillance van onschuldige burgers afgedaan als een samenzweringstheorie. Nadat de documenten van de klokkenluider in de media verschenen bleek dit opeens realiteit te zijn. Aan de andere kant zagen de bedrijven die aan de surveillance meewerkten dat ze hiervoor niet werden gestraft. Zij werden de nieuwste big brother, die alles vastlegden wat mensen online doen. Hieruit ontstond het surveillancekapitalisme, aldus Snowden.

Toch is de klokkenluider hoopvol voor de toekomst. Mede vanwege de protesten in Hongkong. "Het klopt dat we in een ongelijk gevecht zitten. Maar geen enkele mate van zelfs de meest perfecte surveillance, geen mate van onderdrukking of zelfverrijking, kan of zal veranderen wie we zijn. Van dappere studenten in Hongkong tot briljante cypherpunks in San Francisco, er gaat geen dag voorbij zonder dat individuen een manier zoeken om de systemen die ons leven besturen te herstellen en verbeteren", stelt Snowden, die zijn column afsluit met de opmerking dat het aan een ieder is om een tijdperk te veranderen.