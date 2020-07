Ierse bank die geld van klant naar oplichter overmaakte krijgt 1,6 miljoen euro boete

De Bank of Ireland heeft een boete van 1,66 miljoen euro gekregen omdat het geld van een klant en de eigen rekening naar een oplichter overmaakte en daarmee de regelgeving heeft overtreden. Het incident deed zich voor in september 2014. De bank ontving twee betaalinstructies die van een klant afkomstig leken. In werkelijkheid ging het om berichten van een oplichter die toegang tot het e-mailaccount van de klant had gekregen.

De bank voerde de twee opdrachten uit, waarbij meer dan 106.000 euro van de rekening van de klant werd overgemaakt naar de rekening die door de oplichter was opgegeven. De tweede betaling mislukte in eerste instantie, omdat er onvoldoende geld op de rekening van de klant stond. Daarop maakte de bank gebruik van een eigen tijdelijke rekening voor het succesvol uitvoeren van de betaalopdracht. De klant maakte melding van de fraude en kreeg van de bank zijn geld terug.

Uit onderzoek van de Ierse Centrale Bank bleek dat het personeel van de Bank of Ireland het eigen beleid en procedures had overtreden. Zo waren er vertrouwelijke rekeninggegevens met de oplichter gedeeld nadat die hier in een e-mail om had gevraagd. Verder werden er geen beveiligingsvragen gesteld nadat er telefonisch contact met de oplichter was over de betaalinstructies en informatieverzoeken over saldo's.

De bank gebruikte ook niet het telefoonnummer dat in de eigen klantendatabase stond, maar het telefoonnummer dat was opgegeven in de e-mail met frauduleuze betaalopdrachten. Ook werd de "klant" niet door een tweede medewerker teruggebeld om het verzoek te verifiëren. Daarnaast bleek de bank verschillende aanwijzingen dat het om fraude ging te hebben gemist.

Zo maakte de oplichter gebruik van de term "Ireland Account" waarbij hij refereerde naar de huidige rekening van de klant. Eén e-mail van de oplichter aan een bankmedewerker was ondertekend met een compleet andere naam dan die van de klant. De medewerker merkte dit niet op of deed er geen navraag naar. Verder maakte de oplichter gebruik van verkeerde telefoongegevens en werd er twee dagen na een grote transactie gevraagd om een groter bedrag over te maken dan op de rekening van de klant stond.

Volgens de Ierse Centrale Bank heeft de Bank of Ireland op vijf punten de regelgeving overtreden, zoals het implementeren van administratieve procedures, monitoring en interne controls, alsmede het periodiek beoordelen van de genomen controlemaatregelen. Daarop besloot de Ierse Centrale Bank een boete van 2,37 miljoen euro op te leggen. Aangezien de Bank of Ireland vroeg een schikking wilde treffen kreeg het een korting van dertig procent, waardoor de te betalen boete op 1,66 miljoen euro uitkomt.