De Duitse regering wil misbruik van politiedatabases door agenten tegengaan, zo heeft minister Horst Seehofer laten weten in een reactie op onderzoek van de Duitse krant Welt am Sonntag. Uit het onderzoek, waarbij er navraag werd gedaan bij deelstaatministeries van Binnenlandse Zaken en regionale privacytoezichthouders, bleek dat er sinds 2018 meer dan vierhonderd straf- en of disciplinaire procedures zijn gestart tegen agenten voor het grasduinen in de politiedatabases.

Politieagenten bleken voor privégebruik en zonder toestemming allerlei privégegevens van burgers op te vragen. De cijfers liggen mogelijk nog hoger, omdat de deelstaat Saksen-Anhalt geen data verstrekte. Afhankelijk van de betreffende deelstaat worden er andere maatregelen toegepast om misbruik tegen te gaan. Zo moeten agenten in Baden-Württemberg bij elke vijftigste zoekopdracht een reden geven. In de deelstaat Hessen is dit pas na elke tweehonderd zoekopdrachten.

Minister Seehofer wil mogelijk technische beveiligingsmaatregelen gaan doorvoeren om het misbruik tegen te gaan. "Ik zal onderzoeken of toegang tot politiedatabases aan de hand van biometrische kenmerken een betere bescherming biedt", aldus de minister. "Datatoegang is een zeer gevoelige zaak en de beveiliging moet daarom aan de hoogste standaarden voldoen."