AP toetst wetsvoorstel voor het delen van telecomdata met RIVM

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het wetsvoorstel van het kabinet getoetst dat telecomproviders verplicht om telecomgegevens met het CBS en het RIVM te delen. Het oordeel is echter nog niet openbaar gemaakt. Dat zal uiterlijk gebeuren wanneer het kabinet het betreffende wetsvoorstel publiceert. Een eerste versie van het wetsvoorstel werd nog door de AP afgekeurd.

Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid zijn mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het coronavirus. "Belangrijkste punt is natuurlijk zijn deze data veilig. Vallen deze data binnen de regelgeving die gelden op het gebied van privacy en het antwoord is gewoon ja", aldus De Jonge eerder tegenover BNR. "Deze locatiedata helpen bij de bestrijding van het coronavirus, ze helpen de modellen van het RIVM te verbeteren."

De privacytoezichthouder is kritisch. "Wij hebben steeds gezegd: de inzet van telecomdata kan alléén als dat in de wet geregeld wordt. Volgens de huidige wetgeving is dit namelijk niet toegestaan", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Volgens Wolfsen is het anonimiseren van de gegevens, waarbij die gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, in de praktijk onmogelijk. "En dit gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van alle Nederlanders, van iedereen met een mobiele telefoon. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden."

De AP-voorzitter merkt op dat de aangekondigde wetswijziging scherp is getoetst. "Want privacy en de bescherming van je gegevens zijn mensenrechten. Die moeten we goed bewaken." Als blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens wederom negatief over het voorstel is, zal het dit laten weten voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt.

Bij het beoordelen van het wetsvoorstel is onder andere gekeken of het gebruik van telecomdata in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy. Zo moet het duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om het virus te bestrijden. Ook is bekeken of het wetsvoorstel voldoet aan de privacykaders die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Alleen wanneer het wetsvoorstel aan de privacywetgeving voldoet zal de AP een positief advies geven.