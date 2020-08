Ontwikkelaar FastPOS-malware bekent schuld in Verenigde Staten

Een 31-jarige man uit Moldavië heeft in de Verenigde Staten bekend schuldig te zijn aan de ontwikkeling van de FastPOS-malware. Deze malware was specifiek ontwikkeld voor het infecteren van kassasystemen om vervolgens creditcardgegevens van klanten van de aangevallen winkels te stelen. De malware werd in 2016 voor het eerst opgemerkt.

Voor de verspreiding van FastPOS werd gebruik gemaakt van social engineering, waarbij gebruikers werden verleid om de malware uit te voeren. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van gecompromitteerde inloggegevens en bruteforce-aanvallen om zo toegang tot systemen te krijgen. De Moldavier was volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie lid van de "Infraud Organization". Deze bende hield zich onder andere bezig met de handel in gestolen persoons- en creditcardgegevens.

In de zeven jaar dat de Infraud Organization bestond zou die voor meer dan 568 miljoen dollar schade hebben veroorzaakt, aldus de openbaar aanklager. De FastPOS-malware zou voor een deel van deze schade verantwoordelijk zijn. Creditcardgegevens die de malware buitmaakte werden doorverkocht aan andere criminelen die hiermee fraudeerden. De rechter zal op 11 december vonnis wijzen.