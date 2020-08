Microsoft in gesprek over mogelijke overname van video-app TikTok

Microsoft voert gesprekken over een mogelijke overname van video-app TikTok in de Verenigde Staten, zo heeft het techbedrijf via een blogposting bekendgemaakt. De aankondiging volgt op opmerkingen van de Amerikaanse president Trump, die vorige week zinspeelde op een mogelijk verbod. "We kijken naar TikTok. Mogelijk gaan we TikTok verbieden, mogelijk doen we iets anders. Er zijn verschillende opties", aldus Trump. Aanleiding zijn zorgen over de nationale veiligheid, hoewel de Amerikaanse autoriteiten geen concrete aanwijzingen hebben gegeven.

Verschillende Amerikaanse senatoren, waaronder Josh Hawley, Richard Blumenthal, Marco Rubio, Tom Cotton, Kevin Cramer, Ted Cruz, Joni Ernst, Thom Tillis en Rick Scott maken zich zorgen dat de app gegevens van Amerikaanse gebruikers naar China stuurt en het platform kan worden gebruikt om de aankomende presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo raadde eerder het gebruik van TikTok nog af. Op de vraag of Pompeo het installeren van de app zou aanraden antwoordde hij: "alleen als je wilt dat je privé-informatie in handen van de Chinese communistische partij komt."

Microsoft heeft met Trump contact gehad over een mogelijke overname vanTikTok in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De video-app zou wereldwijd vijfhonderd miljoen gebruikers hebben, waarvan tachtig miljoen in de VS. Microsoft stelt dat het de zorgen van Trump over TikTok wil wegnemen en een "security review" onderdeel van een eventuele overname zou laten zijn,

Tevens is het techbedrijf naar eigen zeggen van plan om nieuwe maatregelen toe te voegen die de veiligheid en privacy van gebruikers moeten beschermen. Ook zal Microsoft de data van Amerikaanse gebruikers alleen in de VS opslaan en eventuele gegevens die nog in het buitenland zijn opgeslagen daar weghalen en vervolgens verwijderen. Afsluitend laat Microsoft weten dat het om voorlopige gesprekken gaat en er geen garantie is dat de overname ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Pas nadat de gesprekken zijn afgerond komt met Microsoft met verdere informatie.