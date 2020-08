FBI geeft tips voor het herkennen van malafide webwinkels

De FBI heeft internetgebruikers tips gegeven voor het herkennen van malafide webwinkels. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst is er een toename van het aantal slachtoffers dat via nepwebwinkels wordt opgelicht. Ook de Amerikaanse toezichthouder FTC meldt een toename van het aantal shoppers dat bestelde goederen niet geleverd krijgt. Het gaat dan onder andere om mondkapjes.

Volgens de FBI is het belangrijk dat online shoppers voordat ze iets bestellen eerst "hun huiswerk" doen. Zo maken frauduleuze webshops vaak gebruik van top-level domeinen zoals .club en .top. Ook bieden ze producten tegen hoge kortingen aan en zijn de domeinnamen vaak recentelijk pas geregistreerd. Een ander kenmerk is dat de webwinkels op social media worden geadverteerd, aldus de Amerikaanse opsporingsdienst.

Internetgebruikers moeten ook voorzichtig zijn met webwinkels die van gratis e-maildiensten gebruikmaken in plaats van een e-mailadres met de eigen domeinnaam. Verder moeten consumenten kijken naar recensies en klachten over de webshops, of de contactgegevens wel kloppen en of de Whois-gegevens openbaar zijn. Criminelen maken gebruik van diensten om de Whois-gegevens van hun domein af te schermen, zo laat de FBI weten. Bij het registreren van een domeinnaam worden allerlei gegevens over de houder verzameld, die via het Whois-protocol opvraagbaar zijn.

Als laatste stelt de FBI dat internetgebruikers zich niet moeten laten misleiden door professioneel uitziende websites, aangezien dergelijke sites eenvoudig zijn op te zetten. Ook de FTC stelt dat scammers de afgelopen jaren steeds beter zijn geworden in het online zetten van legitiem lijkende webshops en negatieve recensies weten te ontlopen door onder andere namen weer actief te worden.