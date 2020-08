KHN publiceert formulier voor registratie van contactgegevens in horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de grootste brancheorganisatie in Nederland voor de horeca, heeft een formulier gepubliceerd waarmee horecagelegenheden de naam en contactgegevens van gasten kunnen registreren. Cafés, restaurants en andere gelegenheden zijn sinds gisteren verplicht om gasten om hun naam en contactgegevens te vragen. De informatie kan worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Gasten mogen zelf beslissen of ze de gegevens verstrekken. De registratie is op vrijwillige basis.

Persbureau ANP meldt dat horecagelegenheden gasten mogen weigeren die hun gegevens niet afstaan. "Klanten zijn overigens niet verplicht om hun contactgegevens af te staan. Wel kan de horecaondernemer mensen weigeren die niet mee willen werken." Koninklijke Horeca Nederland maakt echter nogmaals duidelijk dat dit niet het geval is. "Als gasten geen naam of contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd."

Wanneer gasten hun gegevens wel verstrekken moeten die na veertien dagen worden vernietigd. Vanwege de nieuwe regels in de horeca heeft Koninklijke Horeca Nederland een aangepast protocol Horeca gemaakt, waarin ook het registratieformulier staat vermeld, alsmede regels waar gasten en horecaondernemers zich aan moeten houden (pdf).