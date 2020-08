Signal toont bij groepsgesprekken voortaan namen in plaats van telefoonnummers

De versleutelde chat-app Signal toont bij nieuwe groepsgesprekken voortaan profielnamen in plaats van telefoonnummers. Dit moet gesprekken persoonlijker maken en ervoor zorgen dat groepsgesprekken minder verwarrend zijn, zo laat de ontwikkelaar in een aankondiging weten.

Signal werkte jarenlang alleen met telefoonnummers, maar ondersteunt sinds twee jaar profielen. De weergave van profielen is nu aangepast en vereenvoudigd. Net als de communicatie die via de chat-app plaatsvindt zijn ook Signal-profielen end-to-end-versleuteld en maken gebruik van hetzelfde Signal Protocol. Profielgegevens zijn dan ook niet toegankelijk voor de chatdienst, zo laat het ontwikkelteam weten.

Daarnaast heeft Signal een nieuwe optie toegevoegd genaamd message requests. Wanneer een gebruiker een chatbericht ontvangt van iemand die niet in zijn contactlijst voorkomt, of door iemand aan een groep wordt toegevoegd, kan hij meer informatie zien over de persoon in kwestie, voordat het gesprek wordt geaccepteerd, verwijderd of geblokkeerd. Om van message requests gebruik te kunnen maken moeten gebruikers wel over een Signal-profiel beschikken.

"Bij individuele gesprekken krijg je de naam (en foto) te zien van de persoon die een bericht naar je stuurt. Bij groepsgesprekken heb je meer controle of je bij een groep wil of niet en de groepsleden zullen met profielen minder verwarrend zijn dan met een reeks telefoonnummers", aldus het Signal-ontwikkelteam.