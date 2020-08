Facebook beschuldigd van verzamelen biometrische data via Instagram

Facebook is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het biometrische data van Instagram-gebruikers zou verzamelen. Vorige maand trof het techbedrijf in een andere rechtszaak nog een schikking van 650 miljoen dollar. Het ging om een rechtszaak uit 2015 over het illegaal verzamelen van biometrische data op het Facebookplatform zonder toestemming van gebruikers.

Het techbedrijf zou daarmee de Biometric Information Privacy Act van de Amerikaanse staat Illinois hebben overtreden. De wet verbiedt het zonder toestemming opslaan van biometrische gegevens van gebruikers. De nieuwe rechtszaak is ook door een inwoner uit Illinois aangespannen. Volgens de aanklacht heeft Instagram de biometrische data van meer dan honderd miljoen gebruikers zonder hun medeweten of toestemming verzameld.

Een woordvoerder van Facebook laat in een verklaring tegenover Bloomberg weten dat de zaak ongegrond is, aangezien Instagram geen gebruikmaakt van gezichtsherkenningstechnologie. In het databeleid stelt Instagram dat, wanneer de gebruiker dit heeft ingeschakeld, het gezichtsherkenningstechnologie gebruikt om de gebruiker in foto's en video's te herkennen. Wanneer het gezichtsherkenningstechnologie voor de "Instagram-ervaring" van gebruikers inzet, zal het dit aan gebruikers laten weten, aldus het beleid.