Britse overheid lanceert nieuwe corona-app en zoekt testers

De Britse overheid heeft vandaag een nieuwe corona-app gelanceerd en is op zoek naar mensen die "NHS COVID-19" willen testen. De vorige corona-app maakte geen gebruik van de door Apple en Google ontwikkelde API en sloeg gegevens centraal op. Daarnaast werkte de app niet goed met iPhones.

In juni werd daarop besloten een geheel nieuwe gedecentraliseerde corona-app te laten ontwikkelen. Deze app werkt wel met de API van Apple en Google. Apple staat het gebruik van bluetooth in de achtergrond alleen toe wanneer corona-apps met deze API werken. Daarnaast hebben de EU-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een reeks technische specificaties om nationale corona-apps ook in andere EU-landen te laten werken. Een voorwaarde voor de samenwerking is dat de apps gegevens niet centraal opslaan.

Net als andere corona-apps waarschuwt NHS COVID-19 voor contacten met bevestigde coronapati├źnten. Ook krijgen gebruikers een waarschuwing wanneer het aantal coronabesmettingen in hun omgeving af- of toeneemt. Gebruikers kunnen ook worden gewaarschuwd wanneer ze een locatie hebben bezocht waar besmette personen zijn geweest. Hiervoor is het nodig om een qr-code bij horecagelegenheden, sportcentra, kerken en andere openbare locaties te scannen.

Verder kunnen gebruikers die coronasymptomen hebben een vragenlijst afgaan. Wanneer de gebruiker mogelijk besmet lijkt te zijn kan die vanuit de app een afspraak voor een coronatest maken. Voor gebruikers die in thuisquarantaine moeten laat de app een timer zien. Wanneer de quarantainetijd voorbij is geeft de app verder advies. De corona-app zal nu door een selecte groep van personen, waaronder inwoners van het Isle of Wight, worden getest. Wanneer de app in heel het Verenigd Koninkrijk wordt uitgerold is nog onbekend.