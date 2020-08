Gegevens donateurs Bletchley Park gestolen na aanval op Blackbaud

Bij een aanval op cloudsoftwarebedrijf Blackbaud zijn ook de gegevens gestolen van donateurs van Bletchley Park, het landhuis waar de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog gecodeerde berichten van de Duitsers ontcijferden. Onder andere de bekende wiskundige en codebreker Alan Turing was er werkzaam.

We hebben het wel vaak over de Britten die in BP de gecodeerde Duitse berichtgeving ontsleutelden, maar dit kan niet los worden gezien van drie Poolse wiskundigen, die de code vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wisten te kraken en later hun bevindingen deelden met de Engelsen.Het gaat hier om de Poolse wetenschappersen. Zonder hen was het voor de Geallieerden niet mogelijk geweest achter de Duitse berichtgevingen te komen en de oorlog te winnen. Dat wij hier in Nederland nog steeds Nederlands spreken (en niet Duits) is mede te danken geweest aan deze Poolse mannen.