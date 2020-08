Privacyexperts bezorgd over registratie van contactgegevens in horeca

Door Anoniem: Wanneer dit nu een probleem is, was het dat eerder ook al voor reserveringen.

Je er dan nu zorgen over maken is toegeven dat je eerder hebt liggen slapen.

Eerder gaf je alleen een achternaam en tijdstip door en als je cash betaalde dan was het voor geen enkele commerciele partij mogelijk om een profiel op te bouwen en dat commercieel uit te buiten.Uit eten of een drankje op een terras zijn spontane acties en op geen enkele manier vaste zakentelaties. Dus er is totaal geen grond om contactgevens uit te wisselen. Dus wil je het risico op profilering verkleinen of gewoon geen last hebben van stalkers of andere idioten dan is het logish dat iedereen met een gezond verstand weigert contactgevens achter te laten of fictieve gegevens (dus geen valse- want dan breng je anderen in de problemen) indien een gelegenheid gasten gaat discrimineren/selecteren.Iemand die daar een risc assesment bij moet gaat opstellen leeft duidelijk op een andere planeet. Hopelijk is hij/zij geen systeembeheerder want dan heeft hij ook allow ip any any in zijn firewall oplossing en voert hij alle executables van alles wat hij download zomaar uit. De boodschap mag duidelijk zijn: je gaat niet zomaar aan iedere wildvreemde je persoonlijke gegevens geven. Ook niet tijdens bijzondere omstandigheden, tenzij misbruik keihard afgestraft wordt en een horecagelegenheid bijvoorbeeld gedwongen moet sluiten bij een datalek.