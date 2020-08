Datalek Experian Zuid-Afrika raakt 24 miljoen mensen en 790.000 bedrijven

Een datalek bij de Zuid-Afrikaanse tak van kredietinformatiebureau Experian heeft 24 miljoen Zuid-Afrikanen en ruim 790.000 bedrijven geraakt, zo meldt het South African Banking Risk Information Centre (SABRIC). Volgens Experian wist een oplichter die zich voordeed als een legitieme klant toegang tot de gegevens van Zuid-Afrikaanse burgers en bedrijven krijgen.

Voor zover bekend zijn de gegevens niet voor frauduleuze doeleinden gebruikt, aldus Experian in een verklaring (pdf). Het kredietinformatiebureau stelt dat de verdachte van plan was om de data voor marketingleads te gebruiken en verzekerings- en kredietgerelateerde diensten aan te bieden. Via een zogenoemde 'Anton Piller order' wist Experian de hardware van de verdachte in beslag te nemen en de onterecht verkregen data te verwijderen. Het datalek is gemeld bij de Zuid-Afrikaanse privacytoezichthouder.

Wat voor gegevens de verdachte in handen kreeg laat Experian niet weten. Er zou in ieder geval geen krediet- of financiële informatie zijn verkregen. SABRIC, opgericht door de vier grootste banken in Zuid-Afrika, stelt dat het om persoonlijke informatie gaat, maar verdere details worden niet gegeven. In een bericht aan particulieren maakt Ferdie Pieterse, ceo van Experian Zuid-Afrika, excuses voor het datalek.