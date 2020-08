Binnenlandse Zaken publiceert manifest voor digitale overheid tijdens en na corona

Meer regulering van de digitale infrastructuur, meer aandacht voor privacy en security en het vergroten van de digitale vaardigheden van Nederlanders moeten ervoor zorgen dat de digitale overheid en samenleving beter zijn voorbereid op een volgende crisis. Dat stellen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een nieuw manifest voor de digitale overheid tijdens en na corona.

"Door de coronamaatregelen van het kabinet heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Dat raakt iedereen en alle aspecten van het leven; werken, leren, zorg, winkelen, zaken met de overheid regelen. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot en vragen alertheid en slagkracht van het openbaar bestuur/de digitale overheid", aldus staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Die wil met het manifest een perspectief bieden voor de digitale overheid tijdens en na deze coronacrisis. Vijf onderwerpen spelen daarbij de hoofdrol: digitale inclusie, digitale dienstverlening, veiligheid van digitale infrastructuur, gebruik van data en privacy en digitaal werkgeverschap.

Volgens het ministerie en de VNG is het belangrijk dat iedereen met de digitalisering kan meedoen. Zo'n twintig procent van de Nederlanders heeft echter weinig tot geen digitale vaardigheden. De overheid zal daarom gaan investeren in de digitale vaardigheden en het bewustzijn van iedereen. "We stimuleren dat Nederlanders (jong én oud, arm én rijk) hun digitale vaardigheden maximaal kunnen ontwikkelen en zich tegelijk bewustzijn van de risico's", aldus het manifest.

Identificatiemiddel

Het manifest gaat ook in op persoonlijke dienstverlening richting de burger en het koppelen van gegevens tussen overheden. "Tijdens een crisis als corona zou betrouwbare digitale identificatie in de vorm van een digitaal identificatiemiddel de digitale dienstverlening persoonlijker kunnen maken. En je voorkomt dat er steeds opnieuw gegevens gedeeld moeten worden omdat het identificatiemiddel die al bevat. Privacy blijft daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt", laat het manifest weten.

Om dit ook te realiseren wil de overheid het nieuwe 'eID-stelsel' en een "digitaal identificatiemiddel" snel invoeren. Met dit identificatiemiddel kunnen burgers zich zowel binnen als buiten de overheid identificeren.

Veiligheid en privacy

Bij de onderwerpen veiligheid en privacy wordt onder andere stilgestaan bij de digitale infrastructuur. Die is op dit moment voornamelijk in handen van marktpartijen. "En dat creëert een afhankelijkheid van zulke partijen. Dit is tijdens de coronacrisis nog maar eens extra duidelijk geworden", zo stelt het manifest. De overheid is van plan om de digitale infrastructuur meer dan voorheen te reguleren vanuit een toezichthoudende rol. Zo zullen er regels, wetten en standaarden komen over hoe bedrijven met digitale infrastructuur om moeten gaan.

Tijdens de coronacrisis zijn veel gegevens overgedragen tussen burgers/bedrijven en de overheid om de steunregelingen uit te voeren. "Het blijkt dat het 'aan de achterkant' veilig uitwisselen van gegevens tussen verschillen overheidsorganisaties nog moeilijk gaat, hierdoor moeten vaker gegevensoverdrachten plaatsvinden. Dit brengt risico´s met zich mee omdat gegevens op meerdere plaatsen bewaard worden. Het 'koppelen' van gegevens tussen organisaties via veilige voorzieningen wordt daardoor dus steeds belangrijker, juist als we privacy belangrijk vinden", aldus het manifest.

Burgers moeten vertrouwen hebben dat de overheid goed met hun gegevens omgaat, anders zullen zij die niet delen. Daarom zal de overheid een digitale vertrouwensindex ontwikkelen die vertelt hoe bereid mensen zijn om de overheid hun gegevens toe te vertrouwen. Daarnaast zal er vanuit de gedachte 'één overheid' meer data over mensen en bedrijven tussen overheden worden uitgewisseld. Zo wordt er een data-architectuur ontwikkeld om de data-uitwisseling makkelijker te maken.

"Onze zoektocht naar hoe de digitale samenleving en overheid eruitziet tijdens en na de corona-crisis toont aan dat we met de goede thema's aan de gang zijn. Tegelijk laat de crisis zien dat we er nog niet zijn en dat er genoeg werk aan de winkel is", zo concluderen het ministerie en de VNG.