De Jonge roept Kamer op om spoedwet corona-app snel te behandelen

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de spoedwet voor de corona-app met "de grootst mogelijke spoed" te behandelen, het liefst volgende week nog. Vandaag behandelt de Ministerraad het wetsvoorstel voor de "Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19". De wet moet voor de "benodigde wettelijke grondslag" zorgen om de corona-app CoronaMelder landelijk te kunnen gebruiken.

"Gezien het toenemende aantal besmettingen en de bijdrage die CoronaMelder kan leveren bij het beheersen van de verspreiding van het virus, ben ik een spoedwetprocedure gestart om de benodigde wettelijke grondslag te realiseren voor de beoogde invoeringsdatum van 1 september dan wel zo snel mogelijk daarna", zo liet De Jonge eerder deze week weten.

De Autoriteit Persoonsgegevens had de minister begin deze maand al duidelijk gemaakt dat de privacy van gebruikers van de app nog onvoldoende is gewaarborgd. Eén van de kritiekpunten is dat er een wet moet komen om de inzet van de app goed te regelen. "Gezien de omvangrijke en veelomvattende impact van een corona-app, is een wet de meest logische basis. Die wet zou moeten regelen dat de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid krijgt deze gegevens te verwerken én zou ook privacywaarborgen moeten bevatten", zo stelde de toezichthouder.

De Jonge laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij zijn best zal doen om het wetsvoorstel, nadat het vandaag door de Ministerraad is behandeld, meteen naar de Kamer te sturen. "Gezien de toenemende urgentie en het doel om 1 september 'CoronaMelder' landelijk te introduceren, verzoek ik u om het wetsvoorstel zodra het door Uw Kamer is ontvangen met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. Bij voorkeur reeds komende week", aldus het verzoek van de minister.