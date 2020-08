CoronaMelder-app passeert 1 miljoen downloads

De CoronaMelder-app is sinds die op 17 augustus in de Apple App Store en Google Play Store verscheen meer dan 1 miljoen keer gedownload. Dat laat Edo Plantinga, communitymanager van CoronaMelder, via Twitter weten. Vooralsnog is de app alleen in Drenthe Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente te gebruiken.

Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt de app op 1 september landelijk in Nederland uit te kunnen rollen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken werd vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. De Jonge riep de Tweede Kamer op om het voorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen, het liefst deze week nog. Een dergelijk verzoek ging ook uit naar de Eerste Kamer.

"In de afgelopen twee weken is een sterke toename zichtbaar van het aantal besmettingen. Het aantal mensen in Nederland dat positief wordt getest op het coronavirus loopt op. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het kabinet neemt maatregelen om dit aantal terug te brengen. CoronaMelder is één van het instrumenten die ingezet kan worden om het aantal besmettingen te beheersen", aldus de minister in zijn verzoek aan de Eerste Kamer. De Jonge voegt toe dat de gehele parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vóór 1 september hoopt af te ronden.

Het ministerie van Volksgezondheid liet vorige week nog aan Nu.nl weten dat bijna anderhalf miljoen mensen de app niet kunnen gebruiken omdat ze een verouderde versie van Android of iOS draaien. Zo'n 425.000 Androidtelefoons en 773.000 iPhones draaien een versie van het besturingssysteem die niet door de app wordt ondersteund. Tevens zijn er ruim 278.000 smartphones met een ander besturingssysteem dan Android of iOS.