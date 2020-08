Spoedwet laat NCSC onderzoekscentra helpen tijdens cyberincidenten

Als Wiebes nou zelf ook eerlijk is over zijn eigen bewustzijn over ICT dan geeft ie ook toe dat z’n IT projecten bij de belastingdienst GIGA missers in zich hadden.

En dan van de orde waarvoor ie op schrift vooraf was gewaarschuwd dat puur de kans durven lopen en nemen onverantwoordelijk ernstig zijn.

De uitkomst liet niet alleen een politiek spoor met gapende en haperende dossier-gaten en bijgevolg aftredende kabinetlieden na maar ook behoorlijk wat benadeelden op zijn ministerie en onder belastingdienst klanten, wij allen zelf.

Volgens hemzelf wilde hij bij zijn aantreden bij dit kabinet de burger minder het idee bieden dat hij het met hen niet goed voor heeft.

Om vervolgens als een van z’n eerste inspanningen de voortgang in een infaam landelijk schade-uitbetaling dossier door de overheid dood te laten slaan.



Oftewel, als bestuurder van een overheid organisatie zelf enorme gokken nemen en dan denken dat je geloofwaardig bent om vervolgens bewustzijn over ICT te promoten, da’s wel de overtreffende trap van je bewustzijn verregaand positiever zien dan op feiten te staven valt.

In die zin toont Wiebes zich over ICT meer een mislukte variant van eerlijker en welbeslagen ten ijs handelende salon-theoretici dan dat ie met gezag over de goede en de foute voorbeelden aan andere bestuurders.