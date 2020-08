Nieuw-Zeelandse aandelenbeurs NZX platgelegd door ddos-aanval

Voor de derde dag op rij is de Nieuw-Zeelandse beurs NZX platgelegd door een ddos-aanval en is het niet mogelijk om te handelen. De aanvallen begonnen afgelopen dinsdag en zorgden ervoor dat systemen van de NZX onbereikbaar waren. Het ging om meerdere websites van de beurs, alsmede het Markets Announcement Platform. Daarop zag de beurs zich gedwongen om de handel te stoppen.

In een bericht aan handelaren liet de beurs vervolgens weten dat er woensdag weer gehandeld kon worden. Gisteren was de NZX echter weer het doelwit van een ddos-aanval en werd de handel opnieuw tijdelijk platgelegd. Vandaag was het wederom raak en besloot de beurs verschillende onderdelen niet te openen en andere te sluiten, waardoor er opnieuw niet kon worden gehandeld.

"We doen er alles aan om het handelen morgen te hervatten", aldus een verklaring van de NZX. Verdere details zijn niet over de aanval gegeven. Deze week liet internetbedrijf Akamai weten dat verschillende organisaties, waaronder ook financiële instellingen, via ddos-aanvallen van 200Gb per seconde zijn afgeperst. De aanvallen zijn onder andere gericht tegen organisaties in de APAC-regio.