Thunderbird stelt automatische upgrade van Enigmail-gebruikers uit

De ontwikkelaars van Thunderbird hebben besloten om gebruikers van de Enigmail-extensie nog niet automatisch naar de nieuwste versie van de e-mailclient te upgraden. Via de Enigmail-extensie is het mogelijk om Thunderbird met OpenPGP te gebruiken, volgens de ontwikkelaars de meestgebruikte encryptiestandaard ter wereld. Zo kunnen gebruikers versleuteld e-mailen. Thunderbird 68 is echter de laatste versie die met de Enigmail-extensie werkt.

De Thunderbird-ontwikkelaars hebben besloten om de ondersteuning van OpenPGP direct in de e-mailclient in te bouwen. Oorspronkelijk was het plan om deze functionaliteit met de lancering van Thunderbird 78 gereed te hebben, maar dat bleek niet haalbaar. In plaats daarvan zou OpenPGP-support in Thunderbird 78.2 verschijnen. Deze versie zou Enigmail-gebruikers automatisch naar de nieuwste versie upgraden en automatisch hun Enigmail-instellingen in de nieuwe OpenPGP-feature van Thunderbird importeren.

Thunderbird 78.2 is nu uitgekomen, maar Enigmail-gebruikers zullen nog niet automatisch worden geüpgraded. Vanwege laatste wijzigingen en tests door vrijwilligers is besloten dit tijdelijk uit te stellen. Wanneer de upgrade nu zal plaatsvinden is nog onbekend. Thunderbird 78.2 is wel handmatig te downloaden, maar Enigmail-gebruikers wordt afgeraden dit te doen. Thunderbird 68 zal tot de herfst van dit jaar beveiligingsupdates blijven ontvangen.