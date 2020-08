EFF hekelt verplicht Facebookaccount voor vr-brillen Oculus

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is niet te spreken over de aankondiging van Oculus dat het gebruik van een Facebookaccount wordt verplicht om de virtualrealitybrillen en -headsets van het vr-bedrijf te gebruiken. Volgens de EFF heeft Facebook, de eigenaar van Oculus, opnieuw een belofte geschonden en moeten toezichthouders toekomstige overnames van het techbedrijf strenger beoordelen.

Oculus biedt verschillende virtualrealityheadsets en brillen. Op dit moment kunnen gebruikers via een Oculus-account op de vr-bril inloggen. Dat gaat binnenkort veranderen. Iedereen die vanaf oktober voor het eerst een Oculus-apparaat gebruikt moet hiervoor met een Facebookaccount inloggen. Bestaande gebruikers hebben de optie om hun Oculus- en Facebookaccount samen te voegen.

Wanneer gebruikers hun accounts niet willen samenvoegen kunnen ze tot 1 januari 2023 van hun Oculus-account gebruik blijven maken. Daarna wordt de support van Oculus-accounts gestopt. Gebruikers kunnen dan het apparaat blijven gebruiken, maar volledige functionaliteit zal alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die met een Facebookaccount inloggen.

Volgens Oculus moet het verplicht inloggen via Facebook, als "authentieke identiteit", helpen bij het beschermen van de community. Oculus zal ook de 'community standards' van Facebook als nieuw beleid overnemen. Hiermee wil het bedrijf naar eigen zeggen een "meer consistente manier" bieden voor het melden van verkeerd gedrag en het verantwoordelijk houden van mensen.

Belofte

Tijdens de overname door Facebook liet Oculus weten dat gebruikers niet verplicht zouden worden om een Facebookaccount te gebruiken. Nu dat toch het geval gaat worden kunnen gebruikers geen betekenisvolle toestemming geven en verliezen ze de vrijheid om anoniem op hun eigen apparaat te zijn, zo stelt de EFF. Oculus neemt de "real name policy" van Facebook over, wat inhoudt dat gebruikers hun echte naam moeten opgeven.

Virtual reality

De burgerrechtenbeweging maakt zich niet alleen zorgen over Oculus-gebruikers, de privacy van elke vr-gebruiker zou in het geding zijn. Virtualrealitysystemen zijn voorzien van microfoons, camera's en allerlei andere sensoren. De biometrische data die op deze manier kan worden verzameld helpt techbedrijven om patronen van gebruikers in kaart te brengen. Iets waar op een later moment misbruik van kan worden gemaakt.

"Wat het verzamelen van dergelijke biometrische data met name beangstigend maakt, is dat in tegenstelling tot een creditcard of wachtwoord, het om informatie over ons gaat die we niet kunnen veranderen. Eenmaal verzameld is er weinig dat gebruikers kunnen doen om de schade door het lekken of het verzilveren van de data met derde partijen te voorkomen", zegt Rory Mir van de EFF.

De burgerrechtenbeweging wil dan ook dat vr-bedrijven stoppen met het onbeperkt verzamelen van data. Alleen gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het apparaat mogen worden verzameld. Andere informatie zou alleen na vrije toestemming van gebruikers mogen worden verkregen. Facebook zou bij de Oculus-apparaten dan ook een alternatieve optie moeten bieden, zodat gebruikers kunnen kiezen.

Aangezien de vr-industrie nog in de kinderschoenen staat is het belangrijk om nu actie te ondernemen om de privacy van gebruikers te beschermen, merkt Mir op. Wanneer er niets wordt gedaan is de EFF bang dat virtual en augmented reality de kant van de smartphone en het Internet of Things opgaat, waarbij er een gesloten, onveilig, niet te vermijden en privacyschendend ecosysteem ontstaat.