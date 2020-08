Politie houdt vijf verdachten aan voor WhatsAppfraude

De politie heeft afgelopen dinsdag in een hotel in het centrum van Rotterdam vijf mannen in de leeftijd van 18 en 21 jaar aangehouden op verdenking van WhatsAppfraude. De zaak kwam aan het rollen dankzij een vrouw die door een WhatsAppfraudeur werd benaderd.

Ze ontving een bericht dat zogenaamd van haar kind afkomstig was. In het bericht stelde "het kind" dat ze een nieuw telefoonnummer had en vroeg uiteindelijk om een bedrag over te maken. De vrouw had door dat het om fraude ging, maar liet dit niet blijken. Ze wist samen met een programmamaker de locatie te achterhalen waar de afzenders van de berichten verbleven, zo laat de politie weten. Hoe ze dit wisten is niet bekendgemaakt.

Vlak voor de confrontatie met de fraudeurs werd de politie gewaarschuwd, die naar het hotel kwam en de vijf Rotterdammers aanhield. Bij de aanhouding zijn onder andere laptops, telefoons, geld en een auto in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels heengezonden en kunnen hun proces op vrije voeten afwachten. Het onderzoek loopt nog en de politie is op zoek naar mogelijk andere slachtoffers.