Tor Project start nieuw lidmaatschap voor financiële sponsors

Het Tor Project, verantwoordelijk voor het Tor-netwerk, is een nieuw lidmaatschap gestart voor bedrijven en organisaties die de softwareontwikkelaar financieel willen ondersteunen. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en overheidscensuur te omzeilen.

Het netwerk en de software om er gebruik van te maken worden door het Tor Project onderhouden, een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. In 2017 ontving het Tor Project 4,1 miljoen dollar. Daarvan was 2,1 miljoen dollar afkomstig van Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de National Science Foundation, het Stanford Research Institute en een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2015 waren donaties van de Amerikaanse overheid nog goed voor 85 procent van de inkomsten.

Al enige tijd vraagt het Tor Project aan individuele gebruikers om donaties. Vorig jaar ontving de organisatie een recordbedrag van 834.000 dollar. Toch zag het Tor Project zich in april van dit jaar vanwege de economische situatie genoodzaakt om een derde van al het personeel te ontslaan. Daarnaast zijn de giften die van overheidsinstellingen afkomstig zijn alleen voor eerder vastgestelde voorstellen te gebruiken. Het Tor Project doet geregeld voorstellen om het netwerk of de software te verbeteren. Tussen de tijd dat het voorstel is ingediend, de overheidsinstelling het heeft goedgekeurd en een contract is getekend kan soms meer dan een jaar zitten.

Als softwareontwikkelaar wil het Tor Project snel op nieuwe ontwikkeling kunnen reageren, iets wat met de giften van overheidsinstellingen niet mogelijk is. Met het nieuwe "Tor Project Membership Program" hoopt de organisatie meer giften aan te trekken die vervolgens sneller zijn in te zetten. Het lidmaatschapsprogramma is mede opgezet door Avast, DuckDuckGo, Insurgo, Mullvad VPN en Team Cymru.

Bedrijven en organisaties die willen meedoen krijgen toegang tot een adviesgroep die deelnemers helpt om Tor binnen hun product te integreren. Ook wordt er informatie gedeeld over nog in ontwikkeling zijnde projecten. Sponsoren kunnen uit drie verschillende lidmaatschappen kiezen. Het goedkoopste lidmaatschap kost tussen de 10.000 en 50.000 dollar. Voor het tweede lidmaatschap moet tussen de 50.000 en 100.000 dollar worden betaalt en "Shallot Onion" leden mogen jaarlijks 100.000 dollar of afrekenen. Alle lidmaatschappen bieden toegang tot de adviesgroep en webinars. Het verschil zit in de bijkomende promotie vanuit het Tor Project.