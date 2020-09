Mozilla: binnenkort meer extensies voor Firefox voor Android

Binnenkort zullen er meer extensies voor Firefox voor Android verschijnen, zo heeft Mozilla aangekondigd. Onlangs lanceerde de browserontwikkelaar een compleet vernieuwde Androidbrowser. De nieuwe Firefox voor Android ondersteunt vooralsnog alleen speciaal geselecteerde extensies die voor "de beste ervaring" moeten zorgen.

Daarbij is er voorrang gegeven aan "Recommended Extensions" die voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd. Op dit moment kunnen gebruikers uit negen extensies kiezen, waaronder uBlock Origin, Privacy Badger, HTTPS Everywhere en de NoScript Security Suite. Gebruikers die automatisch naar de nieuwe versie werden geüpgraded en van andere extensies gebruikmaakten moesten het zonder deze extensies doen.

Wladimir Palant, ontwikkelaar van de bekende adblocker Adblock Plus, luidde in een blogposting de noodklok over de toekomst van browserextensies, mede vanwege Mozillas beslissing om maar een paar extensies in de nieuwe Firefox voor Android te ondersteunen. Palant stelde dat er geen technische reden is waarom de extensies niet meer werken. "Het is een beleidskeuze", zo merkte hij op.

Mozilla is nu met een reactie gekomen. De Firefox-ontwikkelaar stelt dat het bewust heeft gekozen om bij de lancering van de nieuwe Androidversie een beperkt aantal extensies te ondersteunen. Daarbij is gekeken naar extensies die mobiele gebruikers al hadden geïnstalleerd, goed op mobiele platformen werkten en waarvan de code was gecontroleerd.

De komende weken zullen meer extensies uit het Recommended Extensions-programma van Mozilla voor Firefox voor Android beschikbaar komen. Recommended Extensions zijn door Mozilla goedgekeurde extensies. Op dit moment gaat het om iets meer dan honderd extensies, terwijl erop addons.mozilla.org duizenden Firefox-extensies zijn te vinden.

Mozilla meldt dat het van plan is om in een testversie van Firefox voor Android support toe te voegen zodat alle extensies op addons.mozilla.org zijn te installeren. Dit moet het eenvoudiger voor mobiele ontwikkelaars maken om de compatibiliteit te testen en voor geïnteresseerde gebruikers om extensies te proberen die nog niet voor de releaseversie beschikbaar zijn. Wat de toekomst verder voor mobiele extensies zal brengen kan Mozilla nog niet zeggen, aangezien deze plannen nog niet zijn uitgekristalliseerd.