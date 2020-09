De Jonge wil CoronaMelder-app ook bij onvoldoende testcapaciteit invoeren

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil de CoronaMelder-app invoeren ook wanneer er niet voldoende capaciteit is om iedereen die in de app een melding krijgt te testen. Dat liet de minister weten tijdens een debat over CoronaMelder. Experts hadden juist aangeraden om de app alleen uit te rollen als gebruikers zich ook kunnen laten testen wanneer ze een melding ontvangen dat ze met een besmet persoon in contact zijn gekomen.

"Als je de app invoert, moet je dat doen op grond van de vigerende richtlijn op dat moment. Dat zou inderdaad het volgende kunnen betekenen. Stel, je voert die app half september in en de richtlijn op dat moment is "testen zonder klachten". En de schaarste op dat moment heeft niet geleid tot een andere conclusie dan "testen met klachten". Ja, dan is de richtlijn op dat moment "testen met klachten"", liet de minister weten.

Volgens De Jonge heeft de corona-app in deze situatie nog steeds zin. "Nog los van het gedragseffect dat je mag verwachten, heeft het ook zin voor het sneller en completer in beeld brengen van de contacten. Dus dat heeft sowieso al zin. Krijgen mensen dan daadwerkelijk een test op het moment dat ze die melding krijgen? Nee. In zo'n geval zou dat op dat moment niet zo zijn. Maar dat is niet anders dan in het reguliere bron- en contactonderzoek."

Wie op dit moment als contact van een besmet persoon naar voren komt kan zich niet meteen laten testen en wordt aangeraden om tien dagen thuis te blijven. "Dus we moeten die app niet zo verbijzonderen. De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek, dus datgene wat geldt voor het bron- en contactonderzoek, moet ook gelden voor de mensen die de app gebruiken. Dat is echt de beste weg om te gaan", ging De Jonge verder.

De reactie van de minister zorgde voor kritiek van SP-Kamerlid Hijink: "Als de minister een succes van die app wil maken, dan moet hij mensen ook wat te bieden hebben. Je kunt niet alleen de melding doorgeven dat men in de buurt is geweest van iemand die het virus heeft en vervolgens zeggen dat men maar moet afwachten of men klachten krijgt. Waarom zouden mensen de app gebruiken als je alleen een test krijgt als je klachten hebt? Dan hebben we toch die hele app niet nodig?"

De Jonge was het hier niet mee eens. "Het zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om je meteen als je die notificatie hebt gehad te laten testen op dag zeven na het laatste contact. Dat is de reden dat wij de app nu op deze manier uittesten." De minister herhaalde dat de app de keten van infecties kan stoppen en het belangrijk is dat mensen die met besmette personen in contact zijn geweest daadwerkelijk thuisblijven. De Jonge hoopt de CoronaMelder-app half september of eind september landelijk in te kunnen voeren.